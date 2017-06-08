Из-за драки в Караколе уволен директор спортивной школы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в администрации полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

По их данным, накануне действительно произошел конфликт между воспитанниками спортивного детско-юношеского учреждения олимпийского резерва (ДЮСУОР).

«Но это была не массовая драка — отношения между собой выясняли три человека, среди которых был Максат Касенов (бывший депутат Караколького горкенеша. — Прим. ИА «24.kg»), а также Эрнис Тулеберди уулу и Акспек Омурбеков. По данному вопросу сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с участниками инцидента и руководством школы. Конфликт исперпан», — отмечают в областной администрации.

Там также добавили, что приказом Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта директор школы Алим Мадылбеков освобожден от занимаемой должности.