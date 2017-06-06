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Происшествия

В Ошской области обнаружили труп новорожденной

В Ошской области обнаружили труп новорожденной. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По их данным, 4 июня примерно в 18.40 поступило сообщение о том, что на холме села Толман Ноокатского района найден труп новорожденного.

«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Обнаружен труп девочки без правой руки, закопанный в арык. Его отправили в морг для проведения судмедэкспертизы. По предварительным данным, руку отгрызли собаки. Ребенок был недоношенным, примерно шести-семимесячным», — отметили в УВД.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в том числе по поиску матери.
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