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Происшествия

На ПВК «Чалдовар» без регистрации пропустили более тысячи машин

Должностные лица пункта весогабаритного контроля «Чалдовар» без регистрации пропустили более тысячи машин. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, при сличении данных за I квартал 2017 года, предоставленных УГНС Панфиловского района, о количестве автомашин, пересекающих границу через ПК, установлена разница в 1 тысячу 299 автотранспортных средств.

Согласно аудиторскому заключению, причиненный государству ущерб за три месяца 2017 года составил 324 тысячи 750 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 171 (присвоение, растрата вверенного имущества) УК КР.
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