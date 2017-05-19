Разрушены палатки эвакуированных с места оползня жителей Узгена

Дождь и ветер разрушили палатки в лагере эвакуированных жителей села Курбу-Таш Узгенского района Ошской области. Об этом сообщил житель палаточного городка Абылкасым Омуралиев.

«Вчера вечером у нас еще отключился свет. Только утром дали. Дети замерзли», — сообщил он.

По его словам, жители лагеря, в котором 66 палаток, два дня не могли спать из-за сильных осадков и ветра. Абылкасым Омуралиев также отметил, что продуктами питания пострадавшим помогают жители соседних сел и Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызстана.

Напомним, медленно двигающийся оползень между селами Курбу-Таш и Маркс айыльного округа Жалпак-Таш накрыл 57 домов. Жители села Курбу-Таш были переселены во временный лагерь.