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Происшествия

Медленно двигающийся оползень в Узгене уже накрыл 57 домов

Медленно двигающийся оползень в Узгенском районе между селами Курбу-Таш и Маркс айыльного округа Жалпак-Таш 17 мая уже накрыл 57 домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, до этого земная масса накрыла одну мечеть, ФАП, опоры электропередачи, стену школы и 45 домов.

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Как сообщается, в общей сложности на оползнеопасном участке находится 61 жилой дом, 4 социальных объекта (школа, детский сад, ФАП и мечеть).

Состояние оползня находится под контролем МСУ. Жильцы из 61 дома переселены еще 26 апреля, товарно-материальные ценности соцобъектов разобраны и находятся в здании Жалпак-Ташского айыл окмоту, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52037/
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