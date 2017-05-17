14:03
+21
USD 67.74
EUR 74.82
RUB 1.20
Происшествия

Отравившиеся дети в Ноокенском районе вновь обращаются за помощью к медикам

Ранее отравившиеся дети вновь обращаются за помощью к медикам. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Айтмамат Назаров.

По его словам, в селе Тоскоол паника. Дети продолжают обращаться в больницу, несмотря на то что их выписали. «Мои родственники повторно попали в больницу. Никто не может поставить диагноз. Вы не владеете ситуацией. Я владею, я там был, — заявил он заместителю министра здравоохранения. — Информацию от населения скрывают. СМИ не допускают. Необходимо провести проверку».

Напомним, 12 мая в Ноокенском районе Джалал-Абадской области зафиксировали случай массового отравления неизвестного происхождения в селе Тоскоол. Пострадали ученики средней школы № 5 имени Токторбаева. 13 мая дети были в стабильно удовлетворительном состоянии.

Замминистра здравоохранения Олег Горин отметил, что в больнице находится 6 детей. Повторных обращений не было. Пробы показали, что вода безопасная. Возможно, у них был солнечный удар.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51922/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление детей зафиксировано в Джалал-Абадской области
Задержан водитель, скрывшийся после наезда на школьника в Бишкеке
В Бишкеке вновь сбили двух школьников
При взрыве на пиротехническом складе в Мексике погибли дети
В Канте задержали школьника, которого подозревают в убийстве одноклассника
В Бишкеке на дороге сбили двух мальчиков. Они в реанимации
Боевики ИГ применили боевой отравляющий газ против американских военных в Ираке
Около 70 детей погибли в результате взрыва в окрестностях сирийского Алеппо
Неизвестным газом отравились школьники в Балыкчи
В Бишкеке два человека отравились домашними консервами
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле туристам угрожали оружием и&nbsp;требовали деньги На Иссык-Куле туристам угрожали оружием и требовали деньги
В&nbsp;центре Бишкека снова сбили ребенка В центре Бишкека снова сбили ребенка
В&nbsp;Караколе украли розы, высаженные в&nbsp;центральном сквере В Караколе украли розы, высаженные в центральном сквере
В&nbsp;Бишкеке сбита ученица первого класса В Бишкеке сбита ученица первого класса
Бизнес
Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017 Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу
Экология или экономия? Что нужно знать о&nbsp;Евро-5 Экология или экономия? Что нужно знать о Евро-5
Выгодный 4G-интернет в&nbsp;России от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;1&nbsp;МБ/1 сом Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! — 1 МБ/1 сом