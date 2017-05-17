Отравившиеся дети в Ноокенском районе вновь обращаются за помощью к медикам

Ранее отравившиеся дети вновь обращаются за помощью к медикам. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Айтмамат Назаров.

По его словам, в селе Тоскоол паника. Дети продолжают обращаться в больницу, несмотря на то что их выписали. «Мои родственники повторно попали в больницу. Никто не может поставить диагноз. Вы не владеете ситуацией. Я владею, я там был, — заявил он заместителю министра здравоохранения. — Информацию от населения скрывают. СМИ не допускают. Необходимо провести проверку».

Напомним, 12 мая в Ноокенском районе Джалал-Абадской области зафиксировали случай массового отравления неизвестного происхождения в селе Тоскоол. Пострадали ученики средней школы № 5 имени Токторбаева. 13 мая дети были в стабильно удовлетворительном состоянии.

Замминистра здравоохранения Олег Горин отметил, что в больнице находится 6 детей. Повторных обращений не было. Пробы показали, что вода безопасная. Возможно, у них был солнечный удар.