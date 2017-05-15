Стали известны результаты исследования воды в Ноокене, где отравились дети

Стали известны результаты исследования проб воды в Ноокене, где отравились дети. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толо Исаков.

По его словам, воду отправили в лабораторию для токсикологического исследования на соли тяжелых металлов, пестициды и ядохимикаты. «Вода чистая. Возможно, дети что-то не договаривают, может, они использовали какой-то химический агент либо спрей, как это недавно было в Балыкчи. Вопрос на местах изучают сотрудники правоохранительных органов», — сказал Толо Исаков.

Напомним, 12 мая в Ноокенском районе Джалал-Абадской области зафиксировали случай массового отравления неизвестного происхождения в селе Тоскоол. Пострадали 25 учеников средней школы № 5 имени Токторбаева. 13 мая дети были в стабильно удовлетворительном состоянии. По данным пресс-центра Минздрава, детей уже планируют выписывать домой.

В ведомстве сообщали, что население села Тоскоол использует для питьевых нужд воду из речки Тоскоол-Ата.

Для школьников питьевая вода запасается в 5-тонную цистерну, она используется только после кипячения. Воду берут из артезианской скважины в селе Масы. Цистерна закрывается на ключ, ключ хранится у ответственного работника школьного пищеблока.

После отравления создали комиссию, вынесли постановление о приостановлении использования воды из цистерны до выяснения обстоятельств. Организован привоз воды, отобраны ее пробы для лабораторных исследований из источника, из цистерны и из емкости, где хранится кипяченая вода.