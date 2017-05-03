В селе Аюу на месте оползня нашли тела еще двоих погибших

В селе Аюу на месте оползня нашли тела двоих погибших. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель пресс-службы МЧС Авазбек Айтиев.

По его данным, вчера в 18.45 спасатели нашли тела четырехлетней девочки Н.А.И. и 39-летнего мужчины К.И.Н.

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Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Оползень накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека. 30 апреля удалось найти тела троих погибших.