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Происшествия

Предварительные данные МЧС Кыргызстана: Под оползнем погибли 24 человека

МЧС Кыргызстана сообщает: по предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человека.

В ведомстве уточняют, что сейчас к поисковым мероприятиям привлечены 182 спасателей, 100 солдат Генерального штаба Вооруженных сил КР, две единицы инженерной техники, 50 сотрудников МВД и 15 медиков.

Началась эвакуациия 40 семей, дома которых расположены на опасном участке. Сельчане временно будут размещены в палатках, для них уже устанавливают полевую кухню.

Сегодня примерно в 6.40 сошедший оползень в селе Аюу айыльного аймака Зергер Узгенского района Ошской области накрыл семь домов, в которых находились 24 человека.

Поисково-спасательные мероприятия контролирует глава МЧС Кубатбек Боронов.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода оползня в Узгенском районе Ошской области и оказать помощь пострадавшим.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50868/
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