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Происшествия

Останки тел кыргызстанцев сотрудники МВД России выкинули на помойку

На помойку выкинули сотрудники МВД России останки тел кыргызстанцев. Об этом сообщило издание MK.ru.

По его данным, две человеческие кости, образцы кожи и волосы (все упаковано в свертки) возле Царицынского морга обнаружил совершенно случайно водитель мусоровоза, когда загружал контейнеры 21 апреля. Тут же лежала расписка в получении.

Полицейские, приехавшие на место, изучили бумаги. Оказалось, что эти останки забрал из морга московский следователь 9-го отдела ГСУ столичного ГУ МВД.

Как стало известно «МК», в производстве следователя ГСУ находилось дело о ДТП с четырьмя погибшими (все они граждане Кыргызстана). Авария произошла в январе, тела жертв сильно обгорели. В ходе расследования уголовного дела их направили на экспертизу. Так как существовала вероятность, что тела не опознают, то эксперты сами отчленили кости и другие части — чтобы, если потребуется, провести ДНК-экспертизу. Но она не понадобилась. Тела вскоре переправили на родину для проведения ритуала захоронения, а некоторые останки так и остались в морге. Следователь не сдал их в крематорий для утилизации, а просто выбросил в мусорку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50943/
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