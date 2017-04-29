Президент Кыргызстана поручил оказать помощь пострадавшим от оползня в Узгене

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода оползня в Узгенском районе Ошской области и оказать помощь пострадавшим.

Оползень сошел сегодня в 6.40. Он накрыл 11 домов, из них 4 нежилых. В семи проживали люди. По предварительным данным, под оползнем осталось 24 человека. На месте работают 100 спасателей.

В ведомстве отметили, что еще в марте МЧС давало предписание отселить граждан.

В настоящее время министр МЧС Кубатбек Боронов вылетел на место ЧС, он руководит поисковыми работами.