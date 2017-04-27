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Происшествия

В Канте обнаружили тело 15-летнего школьника

В Канте обнаружено тело 15-летнего школьника. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве образования и науки.

По данным Ысык-Атинского районного отдела образования, восьмиклассник Кантской средней школы № 5 с профподготовкой Святослав Г., 2002 года рождения, находился на занятиях 17 апреля согласно расписанию — с 8.00 до 11.00. После занятий он не пришел домой.

Указывается, что школьник проживал в малообеспеченной семье только с матерью. На учете в Инспекции по делам несовершеннолетних не состоял, в употреблении психоактивных веществ не замечен.

19 апреля в милицию поступил звонок о том, что в строящемся здании найдено тело неизвестного подростка европейской внешности. В настоящее время по факту идет следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50637/
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