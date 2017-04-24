В Базар-Коргоне сошел сель. Четверо пострадали

В селе Арсланбап Базар-Коргонского района 23 апреля примерно в 16.50 на участке Джаны-Хаят сошел сель объемом около 300 кубометров. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в МЧС КР.

По их данным, на этом участке восемь человек ремонтировали водопровод. Четверо оказались под селем, остальным удалось убежать.

На место происшествия выехали глава МЧС КР по Джалал-Абадской области, оперативная группа и главный специалист департамента мониторинга МЧС. На помощь пришли и местные жители.

Им удалось вызволить трех пострадавших. В тяжелом состоянии доставила их карета скорой помощи в Базар-Коргонскую районную больницу. Один из них скончался по дороге. Последнего из оставшихся под селем обнаружили без сознания, тело передали родственникам.

Районная комиссия гражданской обороны провела разъяснительную работу, напомнив об опасности семьям, проживающим в расположенных в непосредственной близости к месту ЧП девяти домах. Людей временно переселили к родственникам.