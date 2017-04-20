По массовой драке школьников в Каинды возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 14 апреля примерно в 14.00 в дежурную часть ОВД Панфиловского района поступило сообщение о драке 15–16 несовершеннолетних. В результате в территориальную больницу Панфиловского района доставили пятерых: 16-летнего Ш.А., 18-летнего С.К., 16-летнего А.А., 18-летнего А.А. и 18-летнего Б. К. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, из них двое остались для прохождения стационарного лечения в травматологическом отделении. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту сотрудники ОВД Панфиловского района опросили несовершеннолетних, принимавших участие в драке. Материал зарегистрирован, следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР. Проводятся следственные действия.