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Не стало историка и профессора КНУ Жаныбека Жакыпбекова

На 81-м году жизни скончался известный кыргызский историк, педагог и ученый Жаныбек Жакыпбеков. Об этом сообщили в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

Жаныбек Жакыпбеков родился в 1946 году в селе Кум-Арык Панфиловского района Чуйской области. В 1972 году с отличием окончил исторический факультет Кыргызского государственного университета, после чего проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР. С 1974 года вся его профессиональная деятельность была связана с университетом, где он прошел путь от старшего лаборанта до профессора и заведующего кафедрой.

из интернета
Фото из интернета. Жаныбек Жакыпбеков
В 1986 году он защитил кандидатскую, а в 2013 году — докторскую диссертацию. За годы научной деятельности опубликовал более 140 научных статей, две монографии и несколько учебно-методических пособий. Основными направлениями его исследований были источниковедение и историография истории Кыргызстана, а также методология исторической науки.

За вклад в образование и науку Жаныбек Жакыпбеков был удостоен ряда государственных и ведомственных наград, в том числе почетного звания «Заслуженный работник образования Кыргызской Республики», присвоенного ему в 2024 году.

Прощание с ученым состоится 6 августа в 11.00 в вестибюле Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Похоронят Жаныбека Жакыпбекова в родном селе Кум-Арык Панфиловского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384222/
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