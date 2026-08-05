В Оше двоих молодых людей водворили в изолятор временного содержания после избиения мужчины, попросившего их соблюдать тишину. Об этом сообщили в городском УВД.

Инцидент произошел 4 августа примерно в 5.00. По предварительным данным следствия, мужчина 1969 года рождения сделал замечание компании молодых людей, которые шумели и мешали окружающим.

В ответ они напали на него и избили.

В тот же день около 9.00 сотрудники патрульной милиции задержали четырех человек, предположительно причастных к произошедшему. Трое из них родились в 2007 году, один — в 2008-м. Их автомобиль отправили на штрафстоянку.

Фото УВД Оша

Двух наиболее активных участников — К.Н., 2007 года рождения, и А.Б., 2008 года рождения, задержали на 48 часов.

Уголовное дело возбудили по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Меру пресечения им должен избрать городской суд Оша.