Апелляцию по делу «письма 75» начнут рассматривать уже на следующей неделе

Рассмотрение апелляционных жалоб по делу «письма 75» начнется 10 августа в Бишкекском городском суде. Об этом 24.kg сообщила адвокат одного из обвиняемых Курсана Асанова Чинара Джакупбекова.

Ранее стало известно, что прокуратура обжаловала приговор Первомайского районного суда. Апелляции также подали адвокаты Камчыбека Ташиева и Курманкула Зулушева.





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Напомним, в начале июля Первомайский районный суд признал виновными восьмерых фигурантов дела «письма 75» по статье о попытке насильственного захвата власти и приговорил всех к четырем годам тюрьмы с конфискацией имущества, однако наказание заменил трехлетним пробационным надзором. Среди подсудимых — экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, бывший спикер ЖК Нурланбек Тургунбек уулу, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев, а также пятеро подписантов злополучного обращения.