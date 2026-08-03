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Власть

Генпрокуратура обжаловала приговор районного суда по делу «Письма 75»

Генеральная прокуратура Кыргызстана подала апелляцию на приговор Первомайского районного суда Бишкека по делу «Письма 75». Фигурантами по нему проходят бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, бывший генпрокурор Курманкул Зулушев, а также политики Бекболот Талгарбеков, Аалы Карашев, Эрнис Узакбаев, Курсан Асанов и Курманбек Дыйканбаев.

Как сообщили в ведомстве, апелляционное представление внесли государственные обвинители в соответствии со статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса КР.

Что именно прокуратура просит изменить в приговоре, не уточняется.

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Напомним, в начале июля Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор по делу «Письма 75». Камчыбека Ташиева, Кубанычбека Зулушева и Нурланбека Тургунбек уулу, а также пятерых подписантов обращения признали виновными в подготовке к насильственному захвату власти. Каждому назначили по четыре года лишения свободы с конфискацией имущества, однако наказание заменили трехлетним пробационным надзором.

Позже адвокат экс-главы ГКНБ обжаловал приговор по делу о «письме 75».
Ссылка: https://24.kg/vlast/383960/
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