14:16
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Последствия масштабных лесных пожаров в Европе показали с высоты

Масштабные лесные пожары в Европе этим летом охватили преимущественно Францию и Испанию. Помимо этих двух стран, в число пяти самых пострадавших от аномально высоких температур и лесных пожаров государств еврозоны входят Португалия, Греция и Румыния, пишет Financial Times.

По оценкам издания, первые два месяца пожароопасного сезона в 2026 году привели к экономическим потерям Европы в размере 3,1 миллиарда.

Масштабные пожары во Франции вызвали «огненные» или «огнедыщащие» облака — пирокумулонимбусы. Это редкое природное явление наблюдалось во французском департаменте Жиронда, где этим летом зафиксировали один из крупнейших очагов лесных пожаров в стране.

По данным метеорологической службы Франции Météo-France, июль 2026 года стал самым жарким и одним из самых засушливых месяцев за всю историю наблюдений в стране. Средняя температура июля 2026 года во Франции достигла +24,9 градуса.

Крупные лесные пожары затронули и Великобританию. Согласно данным британской метеорологической службы Met Office, июль 2026 года стал самым засушливым за всю историю наблюдений в Англии и Уэльсе.

Климатическая служба ЕС Copernicus называет Европу самым быстронагревающимся континентом в мире — темпы роста температур здесь более чем вдвое превышают среднемировые показатели.

По данным ООН, с начала 2026 года пожары уничтожили почти 6 миллионов гектаров леса в Европе и Северной Америке.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384182/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Мраморную голову Венеры возрастом около 2 тысяч лет нашли на пляже в Испании
Киев в огне: Россия нанесла массированный удар по складам
Очередной склад Wildberries атакован в Ленинградской области России
Трагедия в Сеуте: число жертв прорыва мигрантов достигло 72 человек
Два вертолета столкнулись в воздухе при тушении крупного лесного пожара в Греции
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
Пожар вспыхнул на территории Таможенной службы в Бишкеке
Жители села Александровка пожаловались на дым из-за горящего мусорного полигона
Около 49 тысяч мигрантов прибыли в испанскую Сеуту за сутки
Пожары в Европе и Северной Америке: выгорело почти 6 миллионов гектаров леса
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
5 августа, среда
14:14
Льготное финансирование. Агросектор получил почти 6,8 миллиарда сомов Льготное финансирование. Агросектор получил почти 6,8 м...
14:12
В Бишкеке установили мужчину, показавшего предмет, похожий на автомат
14:00
Кому достается бесплатный гемодиализ: от смертей в очередях до уголовного дела
13:42
Последствия масштабных лесных пожаров в Европе показали с высоты
13:32
В геопарке Мадыген ученые из разных стран начали изучать историю Земли