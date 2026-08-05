Последствия масштабных лесных пожаров в Европе показали с высоты

Масштабные лесные пожары в Европе этим летом охватили преимущественно Францию и Испанию. Помимо этих двух стран, в число пяти самых пострадавших от аномально высоких температур и лесных пожаров государств еврозоны входят Португалия, Греция и Румыния, пишет Financial Times.









По данным метеорологической службы Франции Météo-France, июль 2026 года стал самым жарким и одним из самых засушливых месяцев за всю историю наблюдений в стране. Средняя температура июля 2026 года во Франции достигла +24,9 градуса.

Крупные лесные пожары затронули и Великобританию. Согласно данным британской метеорологической службы Met Office, июль 2026 года стал самым засушливым за всю историю наблюдений в Англии и Уэльсе.











Климатическая служба ЕС Copernicus называет Европу самым быстронагревающимся континентом в мире — темпы роста температур здесь более чем вдвое превышают среднемировые показатели.

По данным ООН, с начала 2026 года пожары уничтожили почти 6 миллионов гектаров леса в Европе и Северной Америке.