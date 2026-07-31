Пожары в Европе и Северной Америке: выгорело почти 6 миллионов гектаров леса

Фото с сайта news.un.org. Девять из десяти пожаров возникают по вине человека

С начала 2026 года пожары уничтожили почти 6 миллионов гектаров леса в Европе и Северной Америке. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По данным Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), около 90 процентов лесных пожаров возникают в результате деятельности человека — вследствие неосторожности или умышленных действий.

Многие возгорания можно предотвратить за счет повышения осведомленности населения, ужесточения правил пожарной безопасности, введения временных ограничений в периоды высокой пожарной угрозы и ответственного поведения людей в лесах.

Комиссия призывает применять комплексный подход, включающий профилактику, оценку рисков, мониторинг, раннее обнаружение очагов возгорания, эффективное реагирование и восстановление пострадавших территорий.

В агентстве ООН отметили, что повышение температуры, продолжительные засухи, волны жары и изменение режима осадков увеличивают продолжительность пожароопасного сезона и делают уязвимыми регионы, которые ранее редко сталкивались с масштабными лесными пожарами.

Изменение климата способствует увеличению числа и интенсивности пожаров, которые приводят к дополнительным выбросам парниковых газов.

В 2021 году лесные пожары стали причиной выбросов около 1,8 миллиарда тонн углекислого газа.

По данным ЕЭК ООН, с 2001 по 2023 год связанные с лесными пожарами глобальные выбросы выросли примерно на 60 процентов, а в бореальных лесах Европы, Северной Америки и Центральной Азии — почти утроились.

Лесные пожары приводят к гибели людей, уничтожают жилье и инфраструктуру, вынуждают население покидать дома. Дым может распространяться на сотни километров, ухудшая качество воздуха и повышая риск заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

По оценкам, только в Европейском союзе лесные пожары ежегодно наносят экономический ущерб в размере около 2,5 миллиарда евро.

При этом реальные потери значительно выше, поскольку последствия пожаров сохраняются еще долго после ликвидации огня, включая утрату биоразнообразия, снижение продуктивности земель и необходимость восстановления природных экосистем.

В ЕЭК ООН подчеркивают роль новых технологий в предупреждении пожаров. Системы раннего обнаружения с использованием искусственного интеллекта, спутниковый мониторинг и картирование зон риска в режиме реального времени позволяют быстрее выявлять очаги возгорания, ускорять реагирование и снижать масштабы ущерба.