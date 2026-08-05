В Бишкеке задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве при продаже авиабилетов. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

4 августа в милицию обратились более 25 человек. По их словам, женщина под предлогом оформления авиабилетов получила от каждого деньги, однако свои обязательства не выполнила.

Предварительный ущерб оценивается примерно в 2 миллиона 100 тысяч сомов. Точная сумма устанавливается.

Фото ГУВД Бишкека

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подозреваемая 1993 года рождения задержана и водворена в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Следствие продолжается. Милиция просит других возможных пострадавших и располагающих информацией граждан обратиться в органы внутренних дел.

Напомним, Национальная сборная Кыргызстана по таэквондо ITF не смогла вылететь на чемпионат Азии, который проходит в Монголии, из-за мошенничества. Об этом в видеообращении заявил вице-президент Федерации таэквондо ITF Сардор Рахимшайхов.