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Сборная Кыргызстана по таэквондо не попала на чемпионат Азии из-за мошенников

Национальная сборная Кыргызстана по таэквондо ITF не смогла вылететь на чемпионат Азии, который проходит в Монголии, из-за мошенничества. Об этом в видеообращении заявил вице-президент Федерации таэквондо ITF Кыргызстана Сардор Рахимшайхов.

По его словам, команда должна была пройти аккредитацию уже сегодня, а соревнования стартуют завтра. Однако спортсмены не смогли вылететь рейсом Алматы — Пекин — Улан-Батор, поскольку оплаченные федерацией авиабилеты фактически не были выкуплены, из-за чего спортсмены не смогли попасть на чемпионат Азии. 

Как утверждает Рахимшайхов, на покупку билетов было переведено более 2 миллионов сомов. 

«Мы готовились к этому чемпионату более полугода. Сейчас у нас остаются лишь минимальные шансы попасть на соревнования», — сказал он.

Федерация обратилась к туроператорам, авиакомпаниям и руководству страны с просьбой помочь национальной сборной добраться до Монголии и принять участие в чемпионате Азии. По словам Рахимшайхова, Международная и Азиатская федерации таэквондо ITF готовы продлить срок регистрации сборной Кыргызстана до завтрашнего дня, чтобы команда все же смогла выступить на турнире.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384025/
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