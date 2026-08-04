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Гемодиализ оформляли умершим пациентам — ущерб оценили в 227 миллионов сомов

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по фактам нарушений при оказании услуг бюджетного программного гемодиализа.

По данным надзорного органа, в медицинские документы и автоматизированную систему «Гемодиализ» вносили недостоверные данные. В частности, процедуры оформляли пациентам после их смерти и гражданам, находившимся за пределами страны.

Кроме того, выявили случаи, когда на одном аппарате «искусственная почка» одновременно регистрировали проведение нескольких сеансов. Отдельные частные клиники также оказывали услуги сверх мощности, предусмотренной лицензиями.

Ущерб государству оценили в 226 миллионов 967 тысяч сомов.

Уголовное дело возбудили в отношении ряда должностных лиц по статьям «Коррупция» и «Халатность».

В настоящее время проводятся следственные действия.

  • Кстати, затраты республиканского бюджета составляют 936 тысяч сомов на год на одного пациента при стоимости одного сеанса диализа 6,5 тысячи. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384111/
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