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Происшествия

Задержан экс-учредитель стройкомпании «Визион Групп» Замирбек Орозбаев

Фото из интернета. Замирбек Орозбаев. Архивное фото

Бывшего учредителя и руководителя строительной компании «Визион Групп» (офис в городе Оше) Замирбека Орозбаева задержали силовики. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Сотрудники ГСУ МВД задержали предпринимателя сегодня утром в Бишкеке и доставили в Ош на самолете. Сейчас он находится в СИЗО южной столицы — решается вопрос об избрании меры пресечения.

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По предварительным данным, задержание произошло в рамках расследования многоэпизодных уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками и выводом кредитных средств.

К периоду руководства Замирбеком Орозбаевым компанией относятся заключение большинства договоров долевого участия, залог недостроенных жилых комплексов в коммерческих банках и получение кредита на $8,1 миллиона в Российско-Кыргызском фонде развития (РКФР). Согласно документам аудита и заявлениям дольщиков, полученные средства направляли на завод «Халмион Пром» в Баткенской области — пока возведение жилых домов в Оше полностью заморозили.

Задержание состоялось ровно через две недели после круглого стола в мэрии Оша 10 июля, где 1 тысяча 680 семей обманутых дольщиков заявили о безнаказанности экс-руководства компании и пригрозили мирными акциями протеста.

Глава муниципалитета Жанар Акаев пообещал жителям: «Если вопрос не будет урегулирован по закону — я сам выйду вместе с вами на пикет».

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Жители ранее сообщали 24.kg, что еще 10 июня на встрече в УВД города Оша сотрудники милиции публично заявили: если Орозбаев не начнет строительные работы до 15 июня — его задержат. Работы так и не начали. Задержания не последовало. Жители тогда расценили это как очередное невыполненное обещание.

Ранее в комментариях 24.kg представитель Орозбаева Улукбек Суеркулов утверждал, что его клиент является «потерпевшим» по делу об отчуждении компании, действует в рамках «законной бизнес-модели» и сам от прямых ответов журналистам уклонялся.

Официального подтверждения от МВД на момент публикации нет. Редакция направила запрос в пресс-службу ведомства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382941/
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