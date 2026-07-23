В городе Ош мужчину отправили в ИВС после драки его сына с подростком

В Оше возбуждено уголовное дело после драки между подростками, видео которой ранее распространилось в социальных сетях.

По данным УВД южной столицы, к ним обратилась жительница микрорайона «Анар». Женщина сообщила, что ее 15-летний сын получил телесные повреждения после конфликта.

Правоохранители установили участников происшествия. По версии следствия, конфликт начался между подростками из-за возникших разногласий. В драке также участвовал взрослый мужчина — отец одного из подростков, который, как видно на видео, не остановил конфликт и нанес удары одному из участников.

Фото пресс-службы УВД Оша. Подозреваемый

В отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его задержали и поместили в ИВС.

Пострадавшего подростка опросили, также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести полученных травм. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в социальных сетях распространилось видео, на котором двое подростков конфликтуют. На кадрах также запечатлен взрослый мужчина, который не пытался остановить драку, подталкивал участников к продолжению конфликта и сам нанес удары одному из подростков.