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Происшествия

Юг Кыргызстана тряхнуло: МЧС уточнило детали землетрясения

По предварительным данным, в результате землетрясения, произошедшего 5 августа 2025 года в 19:44 по местному времени, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства  чрезвычайных ситуаций КР.

Сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР зафиксировали подземные толчки магнитудой Mpv = 5,6, энергетическим классом K = 12.7. Сила землетрясения в эпицентре составила 6 баллов по 12-балльной шкале MSK-64. Очаг располагался на территории Кыргызстана в 17 километрах северо-восточнее села Сары-Бээ, вблизи Арсланбоба и Майлуу-Суу.

По данным спасателей, толчки ощущались в населенных пунктах Джалал-Абадской области с силой от 3,5 до 5 баллов. В Бишкеке землетрясение ощущалось на уровне 2,5 балла.

На местах работают комиссии гражданской обороны. В Арсланбобе зафиксированы трещины в стенах двух жилых домов. В селе Кыз-Куль (Сузакский район) трещины появились в стенах спортзала средней школы №32. В Таш-Кумыре и других районах разрушений не выявлено.

По состоянию на 22:05 информация о жертвах не поступала. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации и уточнение размеров ущерба.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338642/
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