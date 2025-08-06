Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса № 25. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Отмечается, что по факту инцидента началась доследственная проверка. Пострадавший отказался проходить судебно-медицинскую экспертизу. Материалы переданы службе общественной безопасности.

В отношении К.С., 1965 года рождения, составлен протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Административное дело рассмотрит суд.

Другая участница дебоша К.Т., 1991 года рождения, выехала за пределы Бишкека. В УВД отметили, что по приезду она будет также привлечена к ответственности.

Напомним, 2 августа возник конфликт между пассажирами и водителем общественного транспорта. По словам водителя, две женщины хотели выйти из автобуса в неположенном месте в районе рынка «Дордой Моторс». Когда он отказался останавливаться не на остановке, женщины напали на него с кулаками. Сначала одна женщина ударила водителя сумкой, а вторая напала, говоря, что он прижал их дверями при выходе из автобуса.