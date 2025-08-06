08:55
USD 87.45
EUR 100.89
RUB 1.10
Происшествия

Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса

Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса № 25. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Отмечается, что по факту инцидента началась доследственная проверка. Пострадавший отказался проходить судебно-медицинскую экспертизу. Материалы переданы службе общественной безопасности.

В отношении К.С., 1965 года рождения, составлен протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Административное дело рассмотрит суд.

Другая участница дебоша К.Т., 1991 года рождения, выехала за пределы Бишкека. В УВД отметили, что по приезду она будет также привлечена к ответственности.

Напомним, 2 августа возник конфликт между пассажирами и водителем общественного транспорта. По словам водителя, две женщины хотели выйти из автобуса в неположенном месте в районе рынка «Дордой Моторс». Когда он отказался останавливаться не на остановке, женщины напали на него с кулаками. Сначала одна женщина ударила водителя сумкой, а вторая напала, говоря, что он прижал их дверями при выходе из автобуса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338634/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке столкнулись два автобуса. Комментарий мэрии
Конфликт в бишкекском автобусе: женщины напали на водителя
Нацстатком проведет исследование о благополучии и безопасности женщин
В Бишкеке администратор кафе обвинила клиентов в избиении
Япония в 40-й раз подряд стала страной с самой продолжительной жизнью женщин
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях
Запущен телефон доверия для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации
В столичном «Асанбае» автобус столкнулся с легковой машиной
В приложении «Мой город» отображаются «фантомные» рейсы автобусов
В Кадамджае трое пьяных мужчин избили милиционеров
Популярные новости
Ночью в&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение Ночью в Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке девушки устроили драку, одна из&nbsp;них ударила сотрудника милиции В Бишкеке девушки устроили драку, одна из них ударила сотрудника милиции
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Милиция расследует инцидент с&nbsp;дракой в&nbsp;торговом центре Кара-Балты Милиция расследует инцидент с дракой в торговом центре Кара-Балты
Бизнес
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Прием в&nbsp;школу завершается 15&nbsp;августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
6 августа, среда
08:45
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чин...
08:29
Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса
00:47
Reuters: Путин не собирается останавливать войну
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 августа, вторник
23:37
Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты
22:48
В России снимут байопик о хоккеисте Александре Овечкине
22:22
Умерла первая женщина-директор МИ-5. Она прототип М в фильмах о Джеймсе Бонде
22:00
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
21:51
Землетрясение в Джалал-Абаде. Пострадали дома и спортзал школы