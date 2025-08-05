Конфликт в бишкекском автобусе: женщины напали на водителя

2 августа в полдень возник конфликт между пассажирами и водителем общественного транспорта в городе Бишкек. Об этом сообщили в Управлении городского транспорта мэрии столицы.

По словам водителя, две женщины хотели выйти из автобуса в неположенном месте в районе рынка «Дордой Моторс». Когда водитель отказался остановливаться не на остановке, женщины напали на него с кулаками.

На кадрах видно, как сначала одна женщина бьет водителя сумкой, а потом вторая нападает, говоря, что он прижал их дверями при выходе из автобуса.

Сам водитель на видео, комментируя произошедшее, призвал граждан соблюдать установленные правила и уважать друг друга.