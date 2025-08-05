10:32
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Общество

Конфликт в бишкекском автобусе: женщины напали на водителя

2 августа в полдень возник конфликт между пассажирами и водителем общественного транспорта в городе Бишкек. Об этом сообщили в Управлении городского транспорта мэрии столицы.

По словам водителя, две женщины хотели выйти из автобуса в неположенном месте в районе рынка «Дордой Моторс». Когда водитель отказался остановливаться не на остановке, женщины напали на него с кулаками.

На кадрах видно, как сначала одна женщина бьет водителя сумкой, а потом вторая нападает, говоря, что он прижал их дверями при выходе из автобуса.

Сам водитель на видео, комментируя произошедшее, призвал граждан соблюдать установленные правила и уважать друг друга. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338516/
просмотров: 755
Версия для печати
Материалы по теме
Часть торговцев рынка «Келечек» в Оше готова к переезду на новое место — мэрия
Женщине, жившей в парке около 20 лет, мэр Оша подарил двухкомнатную квартиру
Красные надписи «снос» появились на заборах и домах в Балыкчи
Вот вам работа! — экс-мэр Балыкчи обратился к губернатору из-за аварийного пирса
В столичном «Асанбае» автобус столкнулся с легковой машиной
Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со стихийной торговлей
В приложении «Мой город» отображаются «фантомные» рейсы автобусов
ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека
Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Должна&nbsp;ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области будет сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер
Бизнес
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;5&nbsp;месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за 5 месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
Планируй путешествие: AZAL и&nbsp;MBANK дают до&nbsp;15&nbsp;процентов скидки на&nbsp;билеты Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MEGA первым обеспечил связь на&nbsp;озере Сон-Куль MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
5 августа, вторник
10:26
Биограф Маргарет Тэтчер в восторге от Кыргызстана: Чарльз Мур написал статью Биограф Маргарет Тэтчер в восторге от Кыргызстана: Чарл...
10:21
По подозрению в вымогательстве взятки задержали сотрудника Счетной палаты КР
10:18
Генпрокуратура вернула в собственность государства ряд объектов в Токтогуле
10:13
Президент подписал закон об усилении радиационной безопасности в Кыргызстане
10:05
Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за 5 месяцев