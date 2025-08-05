Землетрясение в Джалал-Абаде. Пострадали дома и спортзал школы

После землетрясения в Джалал-Абаде служба гражданской обороны приступила к поиску разрушений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, по состоянию на 21.00 в Арстанбап-Атинском айыльном аймаке Базар-Коргонского района повреждены два жилых дома, в спортивном зале школы имени А.Жапарбаева в Кыз-Кольском айыльном аймаке Сузакского района появились трещины на стенах.

Служба гражданской обороны продолжает уточняющие работы.

Напомним, в 19.44 по бишкекскому времени на юге Кыргызстана произошло землетрясение. Его ощутили также соседние Казахстан и Узбекистан.