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Происшествия

Землетрясение в Джалал-Абаде. Пострадали дома и спортзал школы

После землетрясения в Джалал-Абаде служба гражданской обороны приступила к поиску разрушений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, по состоянию на 21.00 в Арстанбап-Атинском айыльном аймаке Базар-Коргонского района повреждены два жилых дома, в спортивном зале школы имени А.Жапарбаева в Кыз-Кольском айыльном аймаке Сузакского района появились трещины на стенах.

Служба гражданской обороны продолжает уточняющие работы.

Напомним, в 19.44 по бишкекскому времени на юге Кыргызстана произошло землетрясение. Его ощутили также соседние Казахстан и Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338629/
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