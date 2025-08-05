В Кыргызстане произошло землетрясение. Его ощутили в Казахстане и Узбекистане

В Кыргызстане в 19.44 произошло землетрясение. По данным Android Earthquake Alerts System, магнитуда толчков составила 5,1.

Очаг землетрясения располагался в 30 километрах от Базар-Коргона в Джалал-Абадской области. Толчки ощущались и в Бишкеке, а также в Узбекистане и Казахстане.

В Казахстане колебания ощутили жители южных регионов. По расчетам, интенсивность в эпицентре составила до 2 баллов.

Толчки в Ташкенте продолжались около 40-50 секунд. Жильцы многоэтажек сообщили, что колебания были ощутимыми, в квартирах раскачивались люстры.