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Происшествия

В Бишкеке столкнулись два автобуса. Комментарий мэрии

В мэрии Бишкека прокомментировали ДТП двух автобусов. Отмечается, что в результате аварии пострадавших среди пассажиров и водителей нет. 

По данным муниципалитета, сегодня в 16.00 водитель автобуса, курсирующего по маршруту № 42, Нурбек Жолдошов, двигаясь по улице Байтика Баатыра в северном направлении, на пересечении с улицей Боконбаева в районе остановки совершил столкновение с автобусом № 243, за рулем которого находился Абай Джоробаев, въехав в него сзади. 

В мэрии добавили, что ДТП не было зарегистрировано в ГУОБДД, так как Нурбек Жолдошов признал свою вину и взял обязательство возместить ущерб, причиненный автобусам. Насколько сильно пострадал транспорт, не уточняется. 

При этом отмечается, что факта плохого самочувствия водителя не было зафиксировано, из-за чего, как ранее предполагалось, и произошла авария. Очевидцы сообщали, что водителю автобуса стало плохо из-за жары и у него закружилась голова. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338620/
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