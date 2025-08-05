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Происшествия

Два автобуса столкнулись на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова в Бишкеке

В Бишкеке на перекрестке улиц Абдрахманова и Боконбаева столкнулись два автобуса — № 42 и 242. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, водителю автобуса № 42 якобы стало плохо из-за жары и у него закружилась голова. Данная информация уточняется, и в ближайшее время мэрия предоставит комментарий.

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Напомним, в столице работают 1 тысяча 407 автобусов, из них только 85 оснащены кондиционером. Так, в конце мая горожане вызвали скорую помощь на одной из остановок Бишкека — мужчине стало плохо из-за жары в автобусе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338607/
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