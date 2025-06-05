Всего в 85 автобусах Бишкека работают кондиционеры

В Бишкеке функционируют 1 тысяча 407 автобусов, из них только 85 оснащены кондиционером. Об этом на заседании комиссии БГК сообщил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алмаз Алымбеков.

По словам представителя департамента, кондиционером оснащены автобусы, которые ходят по маршруту: 153, 61, 35 и 45.

«Мы получаем жалобы о том, что в автобусах жарко. Поэтому мы провели разъяснительные работы с водителями о том, чтобы включали вытяжки и вентиляторы в транспорте», — сказал он.

Сообщается, что планируется закуп до 500 новых автобусов с кондиционерами длиной 6 метров.

Кроме того, чиновник добавил, что УПСМ не разрешает тонировать окна автобусов, чтобы защитить пассажиров от солнца.