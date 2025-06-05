12:41
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Всего в 85 автобусах Бишкека работают кондиционеры

В Бишкеке функционируют 1 тысяча 407 автобусов, из них только 85 оснащены кондиционером. Об этом на заседании комиссии БГК сообщил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алмаз Алымбеков.

По словам представителя департамента, кондиционером оснащены автобусы, которые ходят по маршруту: 153, 61, 35 и 45.

«Мы получаем жалобы о том, что в автобусах жарко. Поэтому мы провели разъяснительные работы с водителями о том, чтобы включали вытяжки и вентиляторы в транспорте», — сказал он.

Сообщается, что планируется закуп до 500 новых автобусов с кондиционерами длиной 6 метров.

Кроме того, чиновник добавил, что УПСМ не разрешает тонировать окна автобусов, чтобы защитить пассажиров от солнца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331662/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша
В Бишкеке обновили схему движения автобуса № 61
Мэрия Оша намерена вернуть 46 детских садов в муниципальную собственность
Это мог быть поджог. Минприроды о пожаре близ села имени Гагарина
Библиотекарь напала на беременную учительницу школы № 56. Подробности от мэрии
Торговцы против переноса рынка «Келечек» в городе Ош на новое место
Захватили общую парковку — горожане жалуются на муниципальных служащих
Бишкекчанин жалуется, что Нацгвардия и стоматология закрыли заезд к дому
Кызыл-Кыя шаарына Өзбекстандан 10 Isuzu HD-50 жүргүнчү ташуучу автобус келди
Передача троллейбусов городу Ош. Минприроды против инициативы мэрии Бишкека
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В&nbsp;Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 июня В Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на 2-4 июня
Бизнес
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
5 июня, четверг
12:38
Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара
12:23
Бюджет Кыргызстана на 2026 год намерены увеличить до 800 миллиардов сомов
12:12
5 июня — День Арафата. Завтра Курман айт: во сколько Айт-намаз
12:09
Задержаны подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака
12:07
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша