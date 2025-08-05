Самолет, вылетающий из Иркутска в Ош, чудом не столкнулся с вертолетом

В аэропорту Иркутска произошел инцидент с самолетом, направлявшимся по маршруту в Ош (Кыргызстан). Экипаж прервал взлет из-за неожиданно появившегося по курсу вертолета Ми-8. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«В результате произошедшего никто не пострадал, ущерба не причинено. Воздушное судно продолжило полет по маршруту Иркутск — Ош», — сказали в ведомстве.

По его данным, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ.

Проверку по факту инцидента также проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

Известно, что остановку после разбега по взлетной полосе пришлось сделать экипажу пассажирского «Боинга-737» авиакомпании S7. Борт прервал полет по команде диспетчера.

Прямо по курсу перед «Боингом» возник Ми-8, вылетавший с расположенной рядом вертолетной площадки. Диспетчер заметил опасное сближение воздушных судов и принял решение прервать взлет рейсового самолета.

Предварительной причиной инцидента названа несогласованность действий диспетчеров «вышки» и «круга» — специалистов, отвечающих за взлет и посадку воздушных судов в аэропорту, и тех, кто ведет их в следующей зоне, в радиусе 60 километров вокруг воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером RA-73298, принадлежащий авиакомпании «Победа», выполнял рейс по маршруту Москва (Россия) — Ош (Кыргызстан), но совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Во время полета экипаж столкнулся с чрезвычайной ситуацией: одному из пассажиров стало плохо.