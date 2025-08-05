15:38
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Происшествия

Самолет, вылетающий из Иркутска в Ош, чудом не столкнулся с вертолетом

В аэропорту Иркутска произошел инцидент с самолетом, направлявшимся по маршруту в Ош (Кыргызстан). Экипаж прервал взлет из-за неожиданно появившегося по курсу вертолета Ми-8. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«В результате произошедшего никто не пострадал, ущерба не причинено. Воздушное судно продолжило полет по маршруту Иркутск — Ош», — сказали в ведомстве.

По его данным, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ.

Проверку по факту инцидента также проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

Известно, что остановку после разбега по взлетной полосе пришлось сделать экипажу пассажирского «Боинга-737» авиакомпании S7. Борт прервал полет по команде диспетчера.

Прямо по курсу перед «Боингом» возник Ми-8, вылетавший с расположенной рядом вертолетной площадки. Диспетчер заметил опасное сближение воздушных судов и принял решение прервать взлет рейсового самолета.

Предварительной причиной инцидента названа несогласованность действий диспетчеров «вышки» и «круга» — специалистов, отвечающих за взлет и посадку воздушных судов в аэропорту, и тех, кто ведет их в следующей зоне, в радиусе 60 километров вокруг воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером RA-73298, принадлежащий авиакомпании «Победа», выполнял рейс по маршруту Москва (Россия) — Ош (Кыргызстан), но совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Во время полета экипаж столкнулся с чрезвычайной ситуацией: одному из пассажиров стало плохо.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338589/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
В Иркутске издали книги для формирования положительного образа РФ у мигрантов
Nordwind Airlines планирует запустить прямые авиарейсы из Тюмени в Бишкек
Во Франции бастуют авиадиспетчеры. Отменили почти тысячу рейсов
Борт S7, летевший из Бишкека, совершил жесткую посадку в аэропорту Новосибирска
Air Arabia приостановила полеты в некоторые страны, в том числе в Кыргызстан
Кувейт планирует запустить прямое авиасообщение с Кыргызстаном
Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
С 28 мая запускается авиарейс Ош — Алматы
Облаву на кыргызстанцев в московской бане обсудили посол и замглавы МИД РФ
Корею просят открыть сезонные авиарейсы Сеул — Тамчи и Сеул — Каракол
Популярные новости
Ночью в&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение Ночью в Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке девушки устроили драку, одна из&nbsp;них ударила сотрудника милиции В Бишкеке девушки устроили драку, одна из них ударила сотрудника милиции
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Милиция расследует инцидент с&nbsp;дракой в&nbsp;торговом центре Кара-Балты Милиция расследует инцидент с дракой в торговом центре Кара-Балты
Бизнес
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Прием в&nbsp;школу завершается 15&nbsp;августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
5 августа, вторник
15:37
В школах Кыргызстана полностью откажутся от бумажных дневников и журналов В школах Кыргызстана полностью откажутся от бумажных дн...
15:15
Самолет, вылетающий из Иркутска в Ош, чудом не столкнулся с вертолетом
14:59
Часть Камчатки после землетрясения сдвинулась почти на два метра на юго-восток
14:54
Замначальника одного из МТУ Бишкека задержан при получении взятки в $2,3 тысячи
14:47
В Бишкеке закрывается перекресток улиц Фрунзе и Шопокова