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Происшествия

Самолет, летевший в Ош из Москвы, совершил экстренную посадку в Самаре

Самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером RA-73298, принадлежащий авиакомпании «Победа», выполнял рейс по маршруту Москва (Россия) — Ош (Кыргызстан), но совершил экстренную посадку в аэропорту города Самары.

Во время полета экипаж столкнулся с чрезвычайной ситуацией: одному из пассажиров стало плохо.

Анжелики Байдулиной
Фото Анжелики Байдулиной

В связи с возникшей угрозой для здоровья пассажира, команда приняла решение о вынужденной посадке в аэропорту Самары. По прибытии пассажир, нуждающийся в медицинской помощи, был передан специалистам. Благодаря слаженным действиям экипажа и наземного персонала, ситуация была разрешена без серьезных последствий для остальных людей на борту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337917/
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