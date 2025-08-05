Часть Камчатки после землетрясения сдвинулась почти на два метра на юго-восток

Южная часть полуострова Камчатка после землетрясения сдвинулась почти на два метра на юго-восток. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Фото пресс-службы Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные сейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти два метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония», — сообщили специалисты.

Напомним, землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки 30 июля в 11.24 по местному времени (5.24 по Бишкеку). Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Вода перед цунами отступила от берегов.

Затем на Камчатке впервые за последние 520-600 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова. Он выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря.