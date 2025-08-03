На Камчатке впервые за последние 520 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова

На Камчатке впервые за последние 520-600 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова. Он выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Фото Артема Шелдовицкого

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана, на его пути нет населенных пунктов, выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, проинформировало местное управление МЧС РФ.