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Происшествия

На Камчатке впервые за последние 520 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова

На Камчатке впервые за последние 520-600 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова. Он выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Артема Шелдовицкого
Фото Артема Шелдовицкого

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана, на его пути нет населенных пунктов, выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, проинформировало местное управление МЧС РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338363/
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