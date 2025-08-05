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Генпрокуратура начала проверку своего сотрудника после видео с мэром Оша

В связи с публикациями в СМИ и социальных сетях о возможных нарушениях законодательства в водоохранной зоне канала Увам в городе Ош начали проверку обстоятельств, связанных с сотрудником органов прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством, о чем общественность будет проинформирована.

Напомним, накануне мэр Оша Женишбек Токторбаев провел утренний рейд и проверил исполнение предыдущих поручений по незаконным постройкам в охранных зонах канала Увам. Во время инспекции он зашел в дом местного прокурора и увидел пять авто представительского класса.

Он поинтересовался, почему работник надзорного органа после предписания не снес объекты, построенные им на канале.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338566/
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