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Общество

Откуда столько имущества? Мэр Оша удивился автопарком местного прокурора

Мэр Оша Женишбек Токторбаев начал утренний рейд с улицы Абакир уулу Торобека и на месте проверил исполнение предыдущих поручений по незаконным постройкам в охранных зонах канала «Увам».

Во время инспекции он зашел в дом местного прокурора и увидел пять авто представительского класса.

«Откуда столько имущества? Вы тот самый прокурорский работник? Говорят, вы держите весь Ош в своем подчинении», — сказал градоначальник.

Он поинтересовался, почему работник надзорного органа после предписания не снес объекты, построенные им на канале. 

По данным мэрии южной столицы, вдоль канала «Увам», помимо всего прочего, расположены общественная баня, пункты питания, аптека, торговые точки и жилые дома. Эти постройки подлежат сносу, так как нарушают требования охранной зоны. На освобожденной территории по решению мэра построят парк.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338433/
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