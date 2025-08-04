Откуда столько имущества? Мэр Оша удивился автопарком местного прокурора

Мэр Оша Женишбек Токторбаев начал утренний рейд с улицы Абакир уулу Торобека и на месте проверил исполнение предыдущих поручений по незаконным постройкам в охранных зонах канала «Увам».
Во время инспекции он зашел в дом местного прокурора и увидел пять авто представительского класса.
«Откуда столько имущества? Вы тот самый прокурорский работник? Говорят, вы держите весь Ош в своем подчинении», — сказал градоначальник.
Он поинтересовался, почему работник надзорного органа после предписания не снес объекты, построенные им на канале.