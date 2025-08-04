В Москве сегодня начинается рассмотрение уголовного дела против обвиняемых в терроризме после прошлогодней атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл», где погибли 147 человек. Процес будет проходить во втором Западном окружном военном суде в закрытом режиме, при этом первое заседание пройдет открыто.

Фото из архива. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы предоставила фото журналистам во время определения санкции подозреваемым

На скамье подсудимых 19 человек.

Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет слушать коллегия из трех судей.

Закрытый режим рассмотрения определен в связи с наличием в материалах дела секретной информации, а также данных, разглашение которых может помешать расследованию в отношении объявленных ранее в розыск фигурантов.

Сумма гражданских исков в рамках уголовного дела о теракте составляет около 66 миллионов рублей.

По материалам дела около 70 из 149 человек во время теракта погибли из-за пожара: у них не было огнестрельных или других ранений. Причина смерти — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом).

Напомним, 22 марта прошлого года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокус Сити Холла», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. Им грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.