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Происшествия

В Бишкеке девушки устроили драку, одна из них ударила сотрудника милиции

В Бишкеке девушки устроили драку, одна из них ударила сотрудника милиции. Инцидент произошел в одном из развлекательных центров 31 июля.

По данным пресс-службы ГУВД, в службу 102 поступило сообщение о нарушении общественного порядка в заведении на улице Киевской. Заявители сообщили, что несколько женщин в состоянии алкогольного опьянения устроили драку с персоналом.

На место происшествия прибыли сотрудники милиции, которые столкнулись с агрессивным поведением А. С., 2003 года рождения, К. Н., 1997 года рождения, и С. К., 1999 года рождения. Девушки выражались нецензурной бранью и не реагировали на законные требования милиции. Одна из них нанесла телесные повреждения сотруднику департамента государственной службы охраны.

Возбуждено уголовное дело по статье 374 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. Все участницы были доставлены в отдел милиции. А. С. водворена в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338359/
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