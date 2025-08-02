С мая из Германии выдворили 76 процентов мигрантов, задержанных на границе. Об этом говорится в пресс-релизе федеральной полиции.



По ее данным, всего с 8 мая по 31 июля было зафиксировано 12 тысяч 445 попыток нелегального въезда. 9 тысяч 506 человек, или 76 процентов, из них были «выдворены непосредственно на границе или в связи с ее незаконным пересечением».

Отмечается, что за январь-июль 2025 года незаконно въехать в Германию пытались 36 тысяч 339 раз. За тот же период прошлого года этот показатель составлял 49 тысяч 225 попыток — на 36 процентов больше.

В мае сообщалось, что Германия за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов, задержанных на границах.