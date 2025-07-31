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Происшествия

У берегов Камчатки за два часа произошло 18 землетрясений

У берегов Камчатки за два часа произошло 18 землетрясений. В общей сложности сегодня было зафиксировано более 50 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,7. Об этом сообщает камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

СМИ
Фото СМИ. В Кроноцком заповеднике в результате землетрясения разрушилась одна из пемзовых скал

Отмечается, что в Кроноцком заповеднике в результате землетрясения накануне разрушилась одна из пемзовых скал Кутхиных батов — уникального камчатского природного объекта.

В Японии только сегодня отменили угрозу цунами. Вчера во время эвакуации из прибрежной зоны погиб один человек — он попал в аварию. Еще семь человек при эвакуации получили травмы.

По данным Геологической службы США, землетрясение у Камчатки магнитудой 8,8 стало сильнейшим с землетрясения 2011 года в Японии и одним из десяти самых сильных землетрясений с начала XX века.

Напомним, землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки 30 июля в 11.24 по местному времени (5.24 по Бишкеку). Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Вода перед цунами отступила от берегов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338134/
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