Убийство Айзирек Эралиевой. Супруга приговорили к 18 годам лишения свободы

Узгенский районный суд Ошской области приговорил супруга 38-летней Айзирек Эралиевой, убитой после встречи выпускников, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что приговором райсуда от 31 июля 2025 года А.Б.К. признан виновным по статьям:

На основании статьи 77 УК КР путем полного сложения назначенных наказаний окончательно приговорен к 18 годам лишения свободы с наложением штрафа в 100 тысяч сомов.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. После мероприятия мужчина сначала избил жену, а затем застрелил.

Накануне потерпевшая сторона пожаловалась журналистам, что в материалах дела произошедшее переиначили, выразив недовольство ходом судебного разбирательства.

«Обвиняемый рассказал историю совсем по-другому, чтобы защитить себя. Говорил, что все произошло случайно. Но это не так», — отметила тетя погибшей Миргул Токтоназарова.

Близкие покойной опасались, что обвиняемый может отделаться легким наказанием, не получив пожизненного лишения свободы.