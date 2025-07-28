Конфликт Таиланда и Камбоджи. Бангкок и Пномпень согласились начать переговоры

Таиланд и Камбоджа согласились начать переговоры в Малайзии сегодня, чтобы попытаться положить конец вспыхнувшему на минувшей неделе конфликту. Об этом сообщает малайзийское агентство Bernama, ссылаясь на министра иностранных дел страны Мохамада Хасана.

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С момента начала боевых действий на границе 24 июля по меньшей мере 33 солдата и мирных жителя убиты, а тысячи граждан Таиланда и Камбоджи были вынуждены покинуть свои дома.

В субботу президент США Дональд Трамп позвонил лидерам обеих стран, чтобы призвать к немедленному прекращению огня. В воскресенье Таиланд заявил, что делегация, которую возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай, примет участие в переговорах.

Тайское правительство заявило: Малайзия сообщила ему, что в переговорах также примет участие премьер-министр Камбоджи Хум Манет.

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе три дня шли бои. В район стянули войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносили авиаудары по территории Камбоджи.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в Список всемирного наследия.