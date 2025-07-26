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Конфликт Таиланда и Камбоджи: Бангкок ввел военное положение в провинциях

Власти Таиланда объявили о введении военного положения в восьми районах, граничащих с Камбоджей.

Bangkok Post
Фото Bangkok Post

Согласно заявлению командования пограничной обороны, эта мера направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Под ограничения попали семь районов провинции Чантхабури и один район провинции Трат.

В таиландском МИД одобрили инициативу Малайзии о прекращении огня, однако подчеркнули сложность его реализации в нынешних условиях. «Военные Камбоджи продолжают наносить удары по нашей территории, подвергая опасности гражданское население», — заявили в ведомстве.

Тем временем на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются столкновения. Совет безопасности ООН в связи с конфликтом проведет экстренное заседание.

По данным Reuters, в результате обстрелов погибли минимум 16 человек, большинство из которых были мирными жителями Таиланда.

США, Китай и Малайзия, которая в настоящее время является председателем регионального блока АСЕАН, предложили содействие в урегулировании конфликта. Изначально Таиланд отказался от посредничества, подчеркнув, что Бангкок стремится к двустороннему решению, однако позже МИД страны сообщил о согласии на посредничество Малайзии.

Bangkok Post пишет, что более 100 тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда на фоне эскалации.

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе идут бои. В район стягиваются войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносят авиаудары по территории Камбоджи.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов, в результате чего погибли два местных жителя. В армии Таиланда заявили, что камбоджийские войска открыли огонь, в результате чего ранения получили два тайских солдата.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337578/
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