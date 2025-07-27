Конфликт Таиланда и Камбоджи: стороны объявили о временном прекращении огня

Военные подразделения Таиланда и Камбоджи временно прекратили боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей. При этом обе стороны не покидают занятые ранее позиции. Об этом сообщает газета The Nation.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще неделю.

Президент США заявил, что пытается достичь перемирия и звонил обеим сторонам. По его словам, страны согласились немедленно провести встречу, чтобы обсудить перемирие. Дональд Трамп заявил, что только после перемирия США возобновят переговоры с ними по торговой сделке и пошлинам.

«Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до тех пор, пока боевые действия не прекратятся. Они согласились немедленно встретиться и договориться о прекращении огня и в конечном итоге о мире...» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Фото СМИ. И в Камбодже, и в Таиланде есть жертвы и пострадавшие

Сообщается, что в Камбодже 13 человек погибли и более 70 получили ранения после атаки Таиланда. Среди погибших пять военнослужащих и восемь гражданских, уточнила официальный представитель Минобороны Камбоджи Мали Сочеат.

Таиланд сообщил о гибели 13 мирных жителей и шести солдат, около 60 человек получили травмы. Из приграничных районов Таиланда эвакуировано более 138 тысяч человек.

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе идут бои. В район стягиваются войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносят авиаудары по территории Камбоджи.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов, в результате чего погибли два местных жителя. В армии Таиланда заявили, что камбоджийские войска открыли огонь, в результате чего ранения получили два тайских солдата.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.