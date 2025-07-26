Поезд Балыкчи — Бишкек неизвестные опять закидали камнями. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

25 июля примерно в 21.47 во время движения пассажирского поезда неизвестные стали бросать камни в окна вагонов.

По данным пресс-службы, милиция начала проверку по факту хулиганских действий неизвестных лиц, закидавших камнями поезд, следовавший по маршруту Балыкчи — Бишкек. Устанавливаются лица, причастные к происшествию.

«По итогам проверки будет принято соответствующее решение в законном порядке», — говорится в сообщении.

Это не первый случай вандализма. В апреле неизвестные лица закидывали камнями вагоны туристического поезда, следовавшего из Балыкчи с туристами из стран Европы.