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Происшествия

В Чуйской области неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы

Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчи с иностранными туристами из стран Европы. Об этом сообщила пресс-служба «Кыргыз темир жолу».

Инцидент произошел 8 апреля в 22.00 во время движения поезда по маршруту Кант — Аламедин. В итоге были разбиты окна 6-го и 8-го вагонов, и пострадал один сотрудник поездной бригады.

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» выражает обеспокоенность по данному инциденту.

«Подобные действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и напрямую угрожают их безопасности. В результате преступных действий страдают гости нашей страны, что может негативно отразиться на международном имидже Кыргызской Республики.

Компания настоятельно призывает жителей населенных пунктов, расположенных вдоль железнодорожных путей, проявлять сознательность и гражданскую ответственность. Любые действия, нарушающие безопасность движения и угрожающие жизни и здоровью пассажиров и работников железной дороги, будут рассматриваться в рамках действующего законодательства КР», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325659/
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