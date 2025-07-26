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Происшествия

В Кыргызстане снова произошло землетрясение

В Кыргызстане снова произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня в 4.48.

Очаг землетрясения располагался в 2 километрах к югу от села Кара-Булак, 5 километрах к северо-западу от села Масы, 38 километрах к северо-западу от Джалал-Абада.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Булак, Эски-Масы, Масы, Алма около 3,5 балла, в селах Курулуш, Кек-Таш, Гелеген, Советском, Тоскоол, Базар-Коргон, Сакалды и Кочкор-Ате — около 3 баллов, в селах Акман, Кыргыз-Гава, Сары-Бээ, а также в Майлуу-Суу — около 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337589/
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